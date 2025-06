Referendum abrogativi affluenza molto bassa | alle 19 alle urne solo il 1616% degli aventi diritto Nelle Marche votanti al 1609%

Il dato di affluenza alle urne alle 19 evidenzia una partecipazione ancora molto bassa, con solo il 16,16% degli aventi diritto alle Marche e il 16,09% nelle altre regioni coinvolte. La scarsa partecipazione si conferma anche in un contesto politico complesso, tra referendum abrogativi e ballottaggi comunali. Un segnale importante che richiede attenzione e analisi approfondite sui motivi di questa disaffezione civica.

Si conferma molto bassa la partecipazione alla consultazione referendaria (nelle due giornate dove anche 13 comuni italiani sopra i 15mila abitanti sceglieranno al ballottaggio il proprio sindaco), con i cittadini chiamati ad esprimersi su cinque quesiti abrogativi, quattro dedicati al lavoro e.

Il dato storico dice che, data una certa affluenza per le politiche, ai referendum partecipa il 59% di quel dato (ovvero il 63% delle europee precedenti). Se alle ultime politiche l'affluenza fu del 64%, statisticmente potremmo attenderci una affluenza pari al 59%

