Referendum | a Trieste affluenza sopra la media nazionale

Alle urne per il referendum in Friuli Venezia Giulia, l’affluenza supera la media nazionale, testimoniando l’importanza di una partecipazione attiva. Con Trieste che si distingue con il 7,85% dei votanti alle ore 12 di oggi, domenica 8 giugno 2025, il coinvolgimento cresce e sottolinea il ruolo fondamentale dei cittadini nel futuro del territorio. La sfida ora è mantenere questa passione viva fino alla chiusura delle urne.

Urne aperte anche in Friuli Venezia Giulia per i cinque referendum suavoro e cittadinanza. Alle 12 di oggi, domenica 8 giugno 2025, dei 932.600 aventi diritto in Friuli Venezia Giulia aveva votato il 7,30 per cento. Trieste sopra la media nazionale con il 7,85 per cento, a Udine il 6,85 per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it