Referendum a Roma | seggio inaccessibile per anziani e disabili in Via dei Genovesi

A Roma, il referendum si trasforma in una sfida di inclusione: il seggio di Via dei Genovesi, accessibile solo a pochi, ha lasciato anziani e disabili in balia delle barriere architettoniche. Mentre le urne attendono di essere riaperte, la sensibilità di giornalisti e cittadini può fare la differenza per garantire che nessuno venga escluso dal diritto di voto. È tempo di riflettere su come rendere più accessibile la partecipazione democratica a tutti.

Seggio 'off limits' per anziani e disabili quello di Via dei Genovesi a Roma. Le urne per il referendum sono allestite, infatti, al primo piano della scuola, ma per accedervi non ci sono né ascensori, né montacarichi. Così 9 anziani restano seduti in attesa di poter votare nell'ingresso dell'edificio dalle 8.30 circa fino alle 11, quando la giornalista Enrica Agostini non si accorge della situazione e riesce a far arrivare una troupe del Tg3 per immortalare la situazione. E sbloccare l'impasse. "Quando ho visto tutti questi anziani all'ingresso del seggio con la scheda elettorale in mano che protestavano perché non riuscivano a votare - racconta Enrica Agostini - mi sono avvicinata e gli ho chiesto cosa stesse succedendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum a Roma: seggio inaccessibile per anziani e disabili in Via dei Genovesi

Secondo la destra è meschino chi offre un servizio (non un’imposizione, un servizio) agli anziani. Annamo bene. Partecipa alla discussione

