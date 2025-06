Referendum a Roma | anomalie ai seggi e urne inaccessibili per anziani e disabili

Il referendum a Roma si tinge di amarezza, tra seggi inaccessibili e anomalie che penalizzano anziani e disabili. La sorpresa sconcertante al seggio di via dei Genovesi evidenzia le criticità di un sistema ancora lontano dall'inclusione. Le irregolarità segnalate dal Comitato per i referendum sul Lavoro sollevano interrogativi sulla trasparenza e l'efficienza del processo elettorale nella capitale. È un richiamo urgente a migliorare le strutture e garantire pari diritti a tutti i cittadini.

Amara sorpresa per anziani e disabili al seggio di via dei Genovesi a Roma. Le urne sono al primo piano, sono stati costretti a votare al piano terra.. Il Comitato per i referendum sul Lavoro segnala anomalie tra Roma e provincia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

