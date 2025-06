Referendum a Bologna | lunga fila dei fuori sede al Liceo Sabin

A Bologna, mentre il sole mattutino illumina le storiche vie delle Due Torri, un’eccezione si fa notare tra i consueti silenzi dei seggi: al liceo Sabin, una lunga fila di fuori sede testimonia l’importanza del voto per questa comunità. Tra studenti e lavoratori lontani da casa, il loro impegno si fa sentire forte e chiaro. La città si prepara a un giorno cruciale, dove ogni voce può fare la differenza.

Bologna, 8 giugno 2025 - A Bologna si vota per il referendum e la prima mattinata scorre lenta all'esterno dei seggi cittadini. Dalle Due Torri alle sedi periferiche, infatti, sono poche le persone che si recano nelle scuole per votare. A eccezione, però, del liceo scientifico Sabin, sede anche per gli studenti e lavoratori fuori sede. Fuori dall'istituto di via Matteotti, infatti, la fila - riservata esclusivamente ai cittadini fuori sede - occupa l'intero marciapiede e i votanti attendono, con tessera elettorale e documenti alla mano, il proprio turno. A 'dirigere i lavori' un agente della questura.

