Referendum a Bologna | lunga fila dei fuori sede al Liceo Sabin I dati dell’affluenza

A Bologna, la giornata di voto per il referendum si apre con una scena insolita: lunghe file di fuori sede al liceo Sabin, mentre nelle altre sedi l’affluenza appare contenuta. I dati preliminari dell’affluenza svelano un entusiasmo particolare tra gli studenti e i lavoratori lontani da casa, che si portano avanti per esercitare il loro diritto democratico. La curiosità cresce: quale sarà l’esito di questa consultazione cittadina?

Bologna, 8 giugno 2025 - A Bologna si vota per il referendum e la prima mattinata scorre lenta all'esterno dei seggi cittadini. Dalle Due Torri alle sedi periferiche, infatti, sono poche le persone che si recano nelle scuole per votare. A eccezione, però, del liceo scientifico Sabin, sede anche per gli studenti e lavoratori fuori sede. Fuori dall'istituto di via Matteotti, infatti, la fila - riservata esclusivamente ai cittadini fuori sede - occupa l'intero marciapiede e i votanti attendono, con tessera elettorale e documenti alla mano, il proprio turno. A 'dirigere i lavori' un agente della questura.