Referendum 8 e 9 giugno Schlein al seggio tra selfie e applausi

In un'atmosfera di entusiasmo e partecipazione, Elly Schlein si è recata al seggio di via Galvani a Roma per votare nei cruciali referendum del 8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Tra selfie e applausi, la leader del PD ha dimostrato impegno e vicinanza ai cittadini, sottolineando l'importanza dell'evento democratico. Questa giornata si traduce in un'occasione di coinvolgimento collettivo, rafforzando il senso di comunità e di responsabilità civica.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è recata presso il seggio di via Galvani a Roma verso le ore 11, per votare i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Al suo arrivo, la leader dem non si è sottratta alle richieste di selfie dei cittadini presenti, dai quali ha ricevuto anche alcuni applausi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, Schlein al seggio tra selfie e applausi

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Schlein Seggio

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum 8 e 9 giugno, Schlein al seggio tra selfie e applausi - (LaPresse) La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è recata presso il seggio di via Galvani a Roma verso le ore 11, per votare i referendum su ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Referendum 2025, oggi si vota dalle 7 alle 23 per i 5 quesiti. Diretta news - Si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per la validità dei referendum abrogativi è necessario raggiungere il quorum, garantito solo quando avranno votato il 50% + ... Segnala tg24.sky.it

Referendum, seggi aperti oggi e domani. Nordio: «Non andrò alle urne». Per il quorum 26 milioni di voti - ROMA Ci siamo. Oggi e lunedì in tutta Italia i seggi saranno aperti per i cinque referendum abrogativi - quattro sul lavoro “chiamati» dalla Cgil, uno sulla cittadinanza - ... Scrive ilmessaggero.it