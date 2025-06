Referendum 8 e 9 giugno quorum lontano Alle 19 affluenza al 16,16%

Alle urne di tutta Italia sono aperti i seggi per i cinque importanti Referendum su lavoro e cittadinanza, con l'affluenza alle 19 che si attesta appena sopra il 16%. La partecipazione si rivela cruciale per raggiungere il quorum, ancora lontano, mentre cittadini e rappresentanti politici si mobilitano per esercitare il proprio diritto di voto. La partita è ancora aperta: ogni preferenza può fare la differenza.

Urne aperte in tutta Italia per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Alle 19 ha votato poco più del 16% degli aventi diritto. Per i referendum su lavoro e cittadinanza i seggi rimarranno aperti fino alle 23, poi l’ultima finestra per recarsi alle urne domani dalle 7 alle 15. Il presidente Sergio Mattarella ha votato nel suo seggio di Palermo nel pomeriggio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alle urne in serata. Nelle foto diffuse da Palazzo Chigi, la premier, con in mano la sua scheda elettorale, stringe la mano al presidente di seggio. Ma non ci sono immagini che la ritraggono mentre ritira o imbuca le schede. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, quorum lontano. Alle 19 affluenza al 16,16%

