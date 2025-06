Referendum 8 e 9 giugno nelle Marche | l’affluenza in diretta Quesiti orari e come trovare il proprio seggio

Sei pronto a partecipare? Nei prossimi giorni, 8 e 9 giugno, le Marche si mobilitano per il referendum popolare abrogativo: un’occasione importante per esprimere la tua opinione su questioni fondamentali come lavoro e cittadinanza. Resta aggiornato sull’affluenza in tempo reale, scopri i quesiti, gli orari e come trovare facilmente il tuo seggio. La tua voce conta: partecipa per fare la differenza!

Ancona, 8 giugno 2025 — Oggi e domani, 8 e 9 giugno, gli italiani sono chiamati chiamati al voto per dire la loro sul referendum popolare abrogativo. Anche 1 milione e 263 mila marchigiani saranno chiamati a votare “sì” o “no” ai cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. Purché i risultati siano validi sarà necessario raggiungere il quorum, ovvero la partecipazione alle urne del 50%+1 degli elettori, che potranno votare con i seguenti orari nella propria città di appartenenza: domenica dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15. Referendum 2025, i cinque quesiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum 8 e 9 giugno nelle Marche: l’affluenza in diretta. Quesiti, orari e come trovare il proprio seggio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Quesiti Orari

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

REFERENDUM - Quesiti, orari e quorum, vademecum per l'elettore dell'8 e 9 giugno https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68941:referendum-quesiti-orari-e-quorum-vademecum-per-l-elettore-dell-8-e-9-giugno&catid Partecipa alla discussione

Tutto quello che c'è da sapere sui referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, dai quesiti su lavoro e cittadinanza agli orari di apertura dei seggi Partecipa alla discussione

Referendum, oggi primo giorno di voto: quesiti, orari e quorum - Il vademecum per gli elettori. Per la prima volta è ammesso il voto dei fuori sede ... Secondo msn.com

L’affluenza in diretta del referendum in Emilia Romagna. Guida al voto: orari, quesiti e seggi - Seggi aperti oggi e domani, i 5 quesiti riguardano cittadinanza e lavoro. Tutte le informazioni utili sugli aventi diritto: in regione più di 3milioni e 370 mila ... Come scrive msn.com

Referendum, si vota domenica e lunedì: orari, quesiti e come votare. Il significato del "sì" e quello del "no" - Gli italiani sono chiamati a votare su cinque quesiti referendari abrogativi. I seggi sono aperti da domenica 8 giugno a lunedì 9 giugno ... Scrive msn.com

Referendum 8-9 giugno: orari, modalità di voto e quesiti