Referendum 8 e 9 giugno Landini vota a San Polo d’Enza

Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha scelto di esercitare il suo diritto di voto a San Polo d’Enza, nel cuore della sua provincia di Reggio Emilia. Con convinzione e partecipazione, Landini ha espresso il suo sostegno ai referendum del 8 e 9 giugno, dimostrando come l’impegno civico sia fondamentale per rafforzare la democrazia. La sua presenza testimonia l’importanza di ogni voce nel definire il futuro del paese.

Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha votato questo pomeriggio nella scuola elementare di San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, suo comune di residenza. Il leader del sindacato, promotore di quattro dei cinque referendum al voto oggi e domani, è arrivato a piedi e dopo aver votato ha salutato le scrutatrici augurando loro buon lavoro.

In questa notizia si parla di: Referendum Landini Polo Enza

