Referendum 8 e 9 giugno l’affluenza toscana | alle 12 al 103% Firenze in testa con il 1297%

Oggi e domani, i cittadini toscani sono chiamati a esprimersi sui temi cruciali del referendum 8 e 9 giugno. Con la Toscana che alle 12 di oggi registra già un’affluenza del 10,30%, e Firenze in testa con il 12,97%, ogni voto conta per plasmare il futuro della regione. La partecipazione è fondamentale: scopri come si sta muovendo la tua comunità e fai sentire la tua voce!

Oggi, domenica 8 giugno fino alle 23 e domani, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, è possibile votare per il referendum. Ma vediamo l’affluenza in Toscana. Alle 12 di domenica il 10,30% dei toscani è andato a votare. La percentuale più alta di votanti è stata registrata a Firenze con il 12,97%. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Referendum 8 e 9 giugno, l’affluenza toscana: alle 12 al 10,3%. Firenze in testa con il 12,97%

In questa notizia si parla di: Giugno Referendum Affluenza Toscana

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum dell'8 e 9 giugno, l'affluenza in Toscana alle 12 è al 10,30% - La provincia con l’affluenza più alta è Firenze, mentre Arezzo è la provincia che ha registrato il minor numero di votanti ... Da lanazione.it

Referendum: in Toscana affluenza al 10,3% alle 12 - L'affluenza per i referendum in Toscana alle ore 12 è del 10,3%. E' quanto risulta dal sito del ministero dell'Interno sul totale dei 3.927 seggi allestiti nella regione. (ANSA) ... Riporta ansa.it

Referendum 2025, affluenza alle 12 sotto l’8%: quorum a rischio. Schlein e Fratoianni hanno già votato - Referendum 2025, i dati parziali dell'affluenza alle 12 di domenica 8 giugno. L'analisi del voto e i big alle urne. Da tag24.it