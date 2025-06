Referendum 8 e 9 giugno l’affluenza toscana | alle 12 al 10,3% Firenze in testa con il 12,97%

Oggi e domani, cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui referendum del 8 e 9 giugno. In Toscana, l’affluenza alle urne sta crescendo, con Firenze che guida la classifica con il 12,97% dei votanti alle 12 di oggi. Un momento cruciale per la democrazia che coinvolge tutti: scopriamo insieme come stanno andando le votazioni e quanto sarà determinante ogni singolo voto per il futuro del nostro territorio.

Oggi, domenica 8 giugno fino alle 23 e domani, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, è possibile votare per il referendum. Ma vediamo l'affluenza in Toscana. Alle 12 di domenica il 10,30% dei toscani è andato a votare. La percentuale più alta di votanti è stata registrata a Firenze con il 12,97%.

Referendum: in Toscana l’affluenza più alta d’Italia. Alle 23 sfiora il 30%. Lunedì voto dalle 7 alle 15 - Tutto si sta svolgendo nella normalità ai seggi allestiti nelle scuole in ogni provincia. Leggi su lanazione.it

