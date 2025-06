Referendum 8 e 9 giugno il sindaco di Torino Lo Russo | Importante votare cinque sì

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, invita i cittadini a partecipare con convinzione ai referendum dell’8 e 9 giugno, sottolineando l’importanza di votare cinque sì. Questi quesiti rappresentano un’occasione cruciale per influenzare le politiche sul lavoro e sulla cittadinanza, inviando un messaggio forte al Parlamento. È fondamentale che gli italiani si esprimano, affinché si avvii un cambiamento concreto e rapido nelle leggi.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è andato a votare in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno sui temi del lavoro e della cittadinanza. “ E’ un voto molto importante. Il referendum sulla cittadinanza è estremamente rilevante per il segnale che dobbiamo dare come italiani al nostro parlamento perché si introduca quanto prima una nuova legge”. “Il segnale che deve arrivare è quello di obbligare le camere a rimettere mano alle norme”, ha detto il primo cittadino. “Il mercato del lavoro delle essere riformato”. “Considero la decisione di non votare una decisione legittima. Io però penso che sia importante andare a votare e votare cinque sì “, ha aggiunto Lo Russo, rappresentante del Partito democratico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, il sindaco di Torino Lo Russo: “Importante votare cinque sì”

