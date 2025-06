Referendum 8 e 9 giugno | i quisiti e come si vota

Il referendum dell'8 e 9 giugno 2025 si preannuncia come un momento cruciale per gli italiani, chiamati a esprimersi su cinque quesiti abrogativi che riguardano temi fondamentali come il lavoro e la cittadinanza. Ma come si vota e quali sono i quesiti? Scopriamolo insieme, per essere pronti a partecipare attivamente a questa importante consultazione democratica. Ricorda: il tuo voto può fare la differenza.

Come si vota e quai sono i quesiti del referendum dell'8 e 9 giugno 2025? Gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti abrogativi che toccano temi centrali come il lavoro e la cittadinanza. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione sarà valida. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Referendum 8 e 9 giugno: i quisiti e come si vota

In questa notizia si parla di: Vota Referendum Giugno Quisiti

Referendum 2025, per cosa si vota - Il 16 maggio 2025, Roma annuncia che domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque referendum.

Referendum 8-9 giugno: oggi si vota per cinque quesiti: urne aperte dalle 7 - Urne aperte in tutta Italia per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle sched ... Secondo msn.com

Referendum, urne aperte. Lavoro e cittadinanza: 5 quesiti - Genova – Urne aperte in tutta Italia per il voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo i ... Da ilsecoloxix.it

Referendum 8-9 giugno: quando si vota (e come), orari, date e tutti i quesiti su lavoro e cittadinanza - Cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti: sono i cinque ... Da ilmessaggero.it