Referendum 8 e 9 giugno | i fac simile della scheda elettorale e come si vota

Se ti appresti ad esercitare il tuo diritto di voto il 8 e 9 giugno 2025, conoscere i fac simile della scheda elettorale e le modalità di voto è fondamentale. Questo appuntamento, che coinvolge cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, richiede attenzione per esprimere correttamente la tua opinione. Ricorda: per essere validi, i referendum devono superare un quorum di...

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

#Braga (PD): Il voto per i #referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno è un voto per il futuro dei giovani e del Paese. Il PD invita a votare 5 sì per il lavoro e l’inclusione. Con il voto possiamo contribuire a cambiare le cose. Anche per questo la destra invita all’ Partecipa alla discussione

L’8 e 9 giugno si vota per 5 referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione è valida se va a votare il 50% più 1 degli aventi diritto Partecipa alla discussione

