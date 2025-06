Referendum 8 e 9 giugno | i dati sull' affluenza in Abruzzo e nel Pescarese

Alle prime ore di questa mattina, i dati sull'affluenza ai referendum del 8 e 9 giugno in Abruzzo e nel Pescarese iniziano a delineare il quadro della partecipazione democratica. In regione, alle 12, il 6% degli aventi diritto ha già votato, con il capoluogo Pescara che registra un 6,58%. Questi primi segnali anticipano un’aspettativa di coinvolgimento sempre più forte, ma il dato più interessante riguarda...

Primi dati relativi all'affluenza alle urne per i referendum dell'8 e 9 giugno in Abruzzo e nel Pescarese. A livello regionale, il dato alle ore 12 è pari al 6% degli aventi diritto che si è recato nei seggi. Nel capoluogo pescarese, il dato è pari al 6,58%. Il Comune con l'affluenza parziale più. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Referendum 8 e 9 giugno: i dati sull'affluenza in Abruzzo e nel Pescarese

In questa notizia si parla di: Affluenza Pescarese Referendum Giugno

Referendum dell'8 e 9 giugno, l'affluenza in Toscana alle 12 è al 10,30% - La provincia con l’affluenza più alta è Firenze, mentre Arezzo è la provincia che ha registrato il minor numero di votanti ... Si legge su lanazione.it

Referendum, il dato sull'affluenza gela la sinistra: quanti hanno votato alle 12 - È solo la prima rilevazione ma non è certo un bel segnale per i promotori dei Referendum dell'8 e 9 giugno. Alle 12 di oggi, per i ... Secondo iltempo.it

Referendum: in Toscana affluenza al 10,3% alle 12 - L'affluenza per i referendum in Toscana alle ore 12 è del 10,3%. E' quanto risulta dal sito del ministero dell'Interno sul totale dei 3.927 seggi allestiti nella regione. (ANSA) ... Riporta ansa.it