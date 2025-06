Referendum 8 e 9 giugno i dati dell' affluenza

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 rappresenta un importante momento di partecipazione democratica, con cinque quesiti che riguardano questioni vitali come il lavoro e la cittadinanza. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, offrendo a ogni elettore l'opportunità di esprimere il proprio voto. Ma quali sono i dati sull’affluenza? Scopriamolo insieme, perché la tua voce conta.

Urne aperte per i referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. Cinque quesiti - quattro sulla 'disciplina del lavoro' e uno sulla cittadinanza - al vaglio degli italiani. I seggi resteranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Occhio. Visto che hanno usato ogni sotterfugio per non dare visibilità ai referendum, andiamo a votare di primo mattino. Daranno i dati unicamente alle 11 proprio per scoraggiare ed influire sulla partecipazione. #Referendumabrogativi2025 #5si Partecipa alla discussione

Affluenza Referendum: Campania e Irpinia sotto la media nazionale. Avellino al 7,66% - Si sono aperte regolarmente le urne per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno. I primi dati ufficiali sull'affluenza, aggiornati alle ore 12 di domeni

Referendum e ballottaggi 8 e 9 giugno 2025, affluenza alle 12 poco sopra il 7%. Urne aperte fino alle 23. Quali sono i quesiti - Sono cinque i quesiti referendari per i quali gli italiani sono chiamati al voto oggi e domani. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì anche per i ballottaggi in 13 Comuni

FLASH: Referendum, affluenza alle ore 12 nettamente sotto il 10%. Quorum lontano. Le prime stime - Secondo i primi dati che sta diffondendo il Viminale, alle ore 12 di domenica 8 giugno, l'affluenza al referendum su lavoro e cittadinanza è nettamente sotto il 10%.