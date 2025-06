Referendum 8 e 9 giugno i dati dell' affluenza

Il countdown è iniziato: il 8 e 9 giugno 2025, gli italiani sono chiamati a esprimersi su cinque importanti quesiti tra lavoro e cittadinanza. Con urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, ogni voto conta. Ma qual è stata finora l’affluenza alle urne? Scopriamo insieme i dati aggiornati e l’importanza di partecipare a questa cruciale consultazione democratica.

Urne aperte per i referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. Cinque quesiti - quattro sulla 'disciplina del lavoro' e uno sulla cittadinanza - al vaglio degli italiani. I seggi resteranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per votare l'elettore.

Questi i dati dell’affluenza alle ore 23 di domenica 8 giugno sui referendum in materia di lavoro e cittadinanza. Ricordiamo che i seggi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a tutte e tutti Partecipa alla discussione

Questi i dati della dell’affluenza alle ore 19. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a t Partecipa alla discussione

