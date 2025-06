Referendum 8 e 9 giugno | i 5 quesiti e come si vota

Sei pronto a partecipare alla grande scelta democratica? Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, cittadini lecchesi e italiani si confrontano sui cinque quesiti referendari abrogativi su lavoro e cittadinanza. Con orari diversi ma un unico obiettivo, ogni voto conta per plasmare il futuro del Paese. Per essere parte attiva e esercitare il diritto di voto, è fondamentale conoscere i dettagli e le modalità di questa importante consultazione.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 anche i cittadini lecchesi come tutti gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui quesiti referendari abrogativi relativi a lavoro e cittadinanza. Domenica si vota dalle ore 7 alle 23, lunedì invece le urne sono aperte dalle 7 alle 15. Per essere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it