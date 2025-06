Referendum 8 e 9 giugno Fratoianni denuncia | negato ingresso a tg e fotografi mentre votava

Nel cuore della tornata referendaria, un episodio surreale scuote il voto di Foligno: Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, viene negato l’ingresso ai media durante la sua votazione. Un gesto che solleva domande sulla trasparenza e le regole non chiare, alimentando accuse di discriminazione e tensione politica. In un momento cruciale per il paese, la questione si fa sempre più delicata, lasciando il timore che la democrazia sia messa alla prova.

Un “ episodio surreale ” viene denunciato dall’ufficio stampa di Avs, “avvenuto questa mattina a Foligno, al seggio elettorale in cui ha votato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: come accade per tutti i leader politici nazionali ad attenderlo troupe televisive e fotoreporter. La presidente del seggio, non si comprende in base a quale normativa, ha vietato l’ingresso a troupe e fotografi che sono riusciti comunque ad esercitare il diritto di cronaca da fuori della porta. Un comportamento inaccettabile su cui Avs presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi e su cui chiediamo un intervento immediato del prefetto di Perugia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, Fratoianni denuncia: negato ingresso a tg e fotografi mentre votava

In questa notizia si parla di: Fratoianni Ingresso Fotografi Referendum

“Meloni e Tajani lavorino per l’ingresso della carovana italiana a Gaza”: l’appello di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli - Un appello urgente per la pace giunge da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che chiedono alla presidente Meloni e al ministro Tajani di facilitare l’ingresso della carovana italiana a Gaza.

Dal palco @ellyesse @GiuseppeConteIT @NFratoianni @AngeloBonelli1 fanno appello al voto referendum Ps: la pace serve anche ai diritti (dalla libertà di opinione alla dignità del lavoro) che vengono invece indeboliti da guerra, militarizzazione società, pen Partecipa alla discussione

Durante la manifestazione pro-Palestina, nel silenzio elettorale, si mettono a fare campagna elettorale. Non vi fa schifo, voi della sinistra? #7giugno #manifestazioneproPalestina #Referendum #4disera #iononvoto #Referendum #sinistra #Schlein #Conte #Fr Partecipa alla discussione

Fratoianni, vietato ingresso ai fotografi dove ho votato - Il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni ha denunciato che nel seggio di Foligno dove si è recato a votare per i referendum "la presidente del seggio, non si comprende in base a ... Riporta ansa.it

Referendum 8 e 9 giugno, Fratoianni denuncia: negato ingresso a tg e fotografi mentre votava - Un “episodio surreale” viene denunciato dall’ufficio stampa di Avs, “avvenuto questa mattina a Foligno, al seggio elettorale in cui ha votato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola ... Come scrive msn.com

Referendum, primo dato sull’affluenza alle 12: 7,36 per cento. Nel 2011 era all'11,6 - Il primo dato nazionale sull'affluenza alle 12, con 59 mila sezioni su 61 mila, è pari al 7,36%. ?Numeri in calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011, quando alla stessa ora aveva vot ... Lo riporta lastampa.it