Referendum 8 e 9 giugno Conte | Il primo diritto dei cittadini è proprio quello di votare

Il 8 e 9 giugno 2025, i cittadini italiani sono chiamati a esercitare il loro diritto fondamentale: il voto. Un atto di partecipazione che va oltre le elezioni politiche, coinvolgendo anche il momento referendario. Come sottolineato da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, votare significa scegliere, pronunciarsi e non lasciare agli altri il compito di decidere al nostro posto. È un momento di grande responsabilità e democrazia: non lasciamolo sfuggire.

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2025 "È una bella giornata, ottima per esercitare i propri diritti politici e il primo diritto fondamentale politico è quello di votare, non solo in occasione di votazioni politiche e amministrative ma anche referendarie. C'è da scegliere, da pronunciarsi e non lasciare che gli altri scelgano per sé stessi" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte subito dopo aver votato nel suo seggio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

