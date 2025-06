Referendum 8 e 9 giugno affluenza bassa e tensione politica | la sfida del quorum

Oggi e domani, oltre 51 milioni di italiani sono chiamati a voto in un referendum che mette in gioco questioni cruciali come licenziamenti, appalti, sicurezza sui cantieri, contratti a tempo e cittadinanza. Con una soglia di quorum ormai più simbolica che reale, la tensione politica si fa sentire forte, mentre le fratture tra le forze in campo si approfondiscono. La sfida del quorum e l’affluenza bassa segneranno sicuramente il futuro del paese.

Oggi e domani oltre 51 milioni di italiani sono attesi alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari. I temi sono concreti, pungono: licenziamenti, appalti, sicurezza sui cantieri, contratti a tempo e cittadinanza. Il meccanismo è quello classico dell'abrogativo: serve il 50%+1 degli aventi diritto perché il voto sia valido. Una soglia che la storia recente ha reso più simbolica che concreta. Eppure, le fratture politiche sono nette: maggioranza e opposizioni si contendono la scena a colpi di appelli, silenzi strategici e hashtag. Si vota oggi fino alle 23 e lunedì mattina. Già nel 2011 si votò in due giorni, e fu l'ultima volta in cui un referendum superò il quorum.

