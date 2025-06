Referendum 8-9 giugno urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 4 i quesiti sul tema lavoro e 1 sulla cittadinanza

Oggi e domani gli italiani sono chiamati a esprimersi sui cinque cruciali quesiti referendari, tra cui il Jobs Act, i licenziamenti nelle piccole imprese, il precariato, la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza. Le urne sono aperte oggi fino alle 23:00 e domani dalle 7 alle 15:00, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare attivamente al destino del Paese. È un momento decisivo che richiede la massima attenzione e consapevolezza.

Nel dettaglio, i 5 quesiti riguardano: Jobs Act, Licenziamenti nelle piccole imprese, precariato sul lavoro, sicurezza sul lavoro e cittadinanza italiana Urne aperte in tutta Italia per il referendum abrogativo. Si vota oggi, domenica 8 giugno, fino alle ore 23:00, mentre nella giornata di domani, lunedì 9 giugno, dalle 7:00 alle 15:00.

