Referendum 8-9 giugno urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 4 i quesiti sul tema lavoro e 1 sulla cittadinanza agli immigrati

Domani, lunedì 9 giugno, le urne resteranno aperte dalle 7 alle 15 in tutta Italia per il referendum abrogativo. Cinque quesiti cruciali riguardano temi come il Jobs Act, i licenziamenti nelle piccole imprese, il precariato e la sicurezza sul lavoro, oltre alla cittadinanza italiana per gli immigrati. Questa è un’opportunità fondamentale per esprimere il proprio voto e influenzare le future politiche del Paese. Ricorda, ogni voto conta!

Nel dettaglio, i 5 quesiti riguardano: Jobs Act, Licenziamenti nelle piccole imprese, precariato sul lavoro, sicurezza sul lavoro e cittadinanza italiana agli immigrati Urne aperte in tutta Italia per il referendum abrogativo. Si vota oggi, domenica 8 giugno, fino alle ore 23:00, mentre nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum 8-9 giugno, urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, 4 i quesiti sul tema lavoro e 1 sulla cittadinanza agli immigrati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum 8 9 Giugno Urne Aperte Oggi Fino 23 Domani 7 15 4 Quesiti Tema Lavoro 1 Cittadinanza Agli Immigrati

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum lavoro e cittadinanza: urne aperte, si vota domenica e lunedì - Cittadini chiamati al voto per i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. I referendum sono abrogativi e per essere approvati è necessario il voto di almeno il 50 per cento più uno degli a ... Da msn.com

Referendum, urne aperte. Lavoro e cittadinanza: 5 quesiti - Genova – Urne aperte in tutta Italia per il voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo i ... Scrive ilsecoloxix.it

Referendum 8-9 giugno: oggi si vota per cinque quesiti: urne aperte dalle 7 - Urne aperte in tutta Italia per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle sched ... Secondo msn.com

Urne aperte l'8 e il 9 giugno per i referendum