Referendum 8-9 giugno urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 4 i quesiti sul tema lavoro e 1 sulla cittadinanza agli immigrati

domani, lunedì 9 giugno, le urne saranno aperte dalle 7 alle 15. Cinque importanti quesiti si presentano ai cittadini italiani, affrontando temi cruciali come Jobs Act, licenziamenti nelle piccole imprese, precarietà, sicurezza sul lavoro e cittadinanza agli immigrati. Questa è un’opportunità unica per esprimere la tua opinione su questioni fondamentali che influenzeranno il nostro futuro. Ricorda: il tuo voto può fare la differenza.

Nel dettaglio, i 5 quesiti riguardano: Jobs Act, Licenziamenti nelle piccole imprese, precariato sul lavoro, sicurezza sul lavoro e cittadinanza italiana agli immigrati Urne aperte in tutta Italia per il referendum abrogativo. Si vota oggi, domenica 8 giugno, fino alle ore 23:00, mentre nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum 8-9 giugno, urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, 4 i quesiti sul tema lavoro e 1 sulla cittadinanza agli immigrati

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Urne Aperte

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Urne aperte domenica #8giugno ore 7-23 e lunedì #9giugno ore 7-15. Cinque schede per altrettanti quesiti referendari abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza #Referendum #Referendumabrogativi2025 #referendum8e9giugno Partecipa alla discussione

Referendum abrogativi, urne aperte l’8 e 9 giugno https://rimininews24.it/notizie/cronaca/2025/06/03/referendum-abrogativi-urne-aperte-l8-e-9-giugno/… via @Rimininews24.it Partecipa alla discussione

Referendum, urne aperte fino alle 15: affluenza al 22,7 per cento - Urne riaperte fino alle 15 di lunedì per l'ultima giornata di voto sui cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza. Leggi su msn.com

Referendum 8 e 9 giugno, urne aperte fino alle 15. Quorum lontano: alle 23 affluenza al 22% - Ancora lontano il quorum dato che alle 23 di domenica l’affluenza era pari al 22,6% (q ... Leggi su msn.com

Referendum, urne aperte fino alle 15. Affluenza al 22,7% nel primo giorno di voto: la diretta - Toscana ed Emilia Romagna le Regioni dove si è votato di più, Calabria, Sicilia e Trentino quelle con meno presenza ai seggi ... Leggi su ilfattoquotidiano.it