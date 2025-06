Referendum 8-9 giugno urne aperte | i primi cittadini al voto in un seggio a Roma

Oggi e domani, l’Italia si mobilita per il destino del Paese con cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, con lo spoglio subito dopo. La partecipazione sarà decisiva: solo con almeno il 50%+1 degli aventi diritto il voto diventa valido. Nelle immagini, i primi cittadini di Roma al voto, simbolo di un impegno civico fondamentale per il futuro.

Urne aperte in tutta Italia per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Decisivo il dato sull’affluenza, visto che affinché il Referendum sia valido servirà che si esprima almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Nelle immagini i primi cittadini al voto in un seggio di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, urne aperte: i primi cittadini al voto in un seggio a Roma

