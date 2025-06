Referendum 8-9 giugno | quando si vota e come orari date e tutti i quesiti su lavoro e cittadinanza

Il 8 e 9 giugno si terranno i cruciali referendum, un appuntamento da non perdere per il futuro del lavoro e della cittadinanza in Italia. In questi giorni, i cittadini sono chiamati a esprimersi su cinque quesiti fondamentali relativi a diritto di cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti a termine e responsabilità solidale negli appalti. Scopri orari, date e tutto quello che devi sapere per partecipare attivamente a questa importante consultazione.

Cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti: sono i cinque quesiti.

Gli incontri sui 5 quesiti sul lavoro - Gli incontri dedicati ai 5 quesiti sul lavoro si terranno l'8 e 9 giugno, promossi dalla Cgil con il titolo ‘Il voto è la nostra rivolta: prendi il tuo impegno, non lasciare che gli altri decidano per te’.

La #cittadinanza non si regala come vuole la sinistra. La Lega sceglie l’astensione al #Referendum 2025 su lavoro e #cittadinanza per far mancare il #quorum e contrastare quesiti ritenuti ideologici su #JobsAct e cittadinanza anticipata.#nonandareavotare Partecipa alla discussione

Domenica e lunedì si vota per i ballottaggi in alcune città italiane e per i 5 #referendum: 1 sulla cittadinanza, 4 sul #lavoro. Sulle schede che riguardano questi ultimi quesiti, l'approfondimento del #GR1. Partecipa alla discussione

