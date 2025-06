Referendum 8-9 giugno | oggi si vota per cinque quesiti | urne aperte dalle 7

Oggi in tutta Italia si apre una finestra cruciale di democrazia: dalle 7 alle 23, gli italiani sono chiamati a votare su cinque quesiti legati a lavoro e cittadinanza. La partecipazione degli aventi diritto sarà determinante: se supererà il 50%, i risultati saranno validi e influenzeranno il futuro del nostro Paese. Durante queste ore, anche 13 comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, si contendono il ballottaggio. La vera sfida è...

Urne aperte in tutta Italia per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierĂ lo spoglio delle schede. Decisivo il dato sull'affluenza, visto che affinchĂ© il Referendum sia valido servirĂ che si esprima almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Al voto oggi anche 13 Comuni sopra i 15mila abitanti – tra cui Taranto e Matera – per il ballottaggio delle elezioni amministrative locali. Referendum, i cinque quesiti. Il primo quesito, sulla scheda  verde chiaro, riguarda appunto l'abrogazione parziale delle norme sul contratto a tutele crescenti e sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi introdotte dal Jobs Act durante il governo Renzi.