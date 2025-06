Referendum 8-9 giugno i dati sull' affluenza | i risultati in diretta

Oggi e domani, l’Italia si mobilita per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Segui in tempo reale i dati sull’affluenza e i risultati delle votazioni, mentre le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle urne. Resta con noi per scoprire come si sta scrivendo il futuro del Paese.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Occhio. Visto che hanno usato ogni sotterfugio per non dare visibilità ai referendum, andiamo a votare di primo mattino. Daranno i dati unicamente alle 11 proprio per scoraggiare ed influire sulla partecipazione. #Referendumabrogativi2025 #5si Partecipa alla discussione

Affluenza Referendum: Campania e Irpinia sotto la media nazionale. Avellino al 7,66% - Si sono aperte regolarmente le urne per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno. I primi dati ufficiali sull’affluenza, aggiornati alle ore 12 di domeni ... Scrive irpinianews.it

Referendum: Piemonte, alle 12 affluenza all'8.08% - Si attesta intorno all'8.08% l'affluenza alle urne in Piemonte alle ore 12 per i cinque referendum. Lo si ricava dai primi dati disponibili on line, non ufficiali, ancora provvisori e suscettibili di ... Segnala ansa.it

Referendum: l’affluenza nel Comune di Alessandria alle ore 12 - ALESSANDRIA – Alle 12 di questa domenica 8 giugno 2025, nel Comune di Alessandria si è registrata una affluenza del 7,48% alle urne per i cinque ... Scrive radiogold.it