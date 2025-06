Referendum 8-9 giugno | i dati sull' affluenza a Roma Ecco i municipi in cui si è votato di più

Il referendum del 8 e 9 giugno ha attirato l’attenzione di tutta Italia, e Roma si distingue con un’affluenza del 9.16% alle ore 12, superando di gran lunga la media nazionale del 7.42%. In questa consultazione si sono confrontati cinque importanti quesiti che potrebbero influenzare il futuro del Paese. Vediamo quali sono i municipi romani in cui si è votato di più e quali temi sono al centro del dibattito.

A Roma ha votato al referendum dell’8 e 9 giugno il 9.16% degli aventi diritto. È il primo dato sull’affluenza, quello delle 12, che arriva dalla Capitale. Più alto di quello nazionale, fermo al 7.42%. Poco più alto quello del Lazio: 7.84%. I cinque quesiti Il referendum riguarda cinque. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Referendum 8-9 giugno: i dati sull'affluenza a Roma. Ecco i municipi in cui si è votato di più

