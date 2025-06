Referendum 8-9 giugno Gualtieri al seggio a Roma | Un diritto votare ma anche un dovere civico

Il 8 e 9 giugno, Roma si anima di partecipazione civile con il referendum che coinvolge tutti noi. Il sindaco Roberto Gualtieri, esempio di impegno civico, ha votato con convinzione nel quartiere Monteverde, sottolineando quanto sia fondamentale esercitare il diritto di voto. In un momento cruciale per la nostra comunità, ricordiamo che ogni scheda è un passo verso il futuro del nostro Paese. È ora di fare sentire la nostra voce.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri si è recato questa mattina al seggio nel quartiere Monteverde a Roma per votare per i cinque quesiti del Referendum. Al suo arrivo è stato accolto da alcuni cittadini che hanno voluto stringergli la mano: “E’ importante votare, è un grande diritto che abbiamo oltre che un dovere civico- ha detto il sindaco all’uscita dal seggio – L’ho fatto con grande convinzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, Gualtieri al seggio a Roma: “Un diritto votare ma anche un dovere civico”

