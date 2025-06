Referendum 2025 l' Agrigentino diserta le urne | con il 332% è l' affluenza più bassa dell' isola

Il referendum 2025 in Sicilia registra una partecipazione record di scarso entusiasmo: alle ore 12, l’affluenza si ferma al appena 4,54%, la più bassa dell’isola e tra le più basse d’Italia. Con soli pochi mesi alle urne, cresce la preoccupazione per il coinvolgimento dei cittadini in un momento cruciale di decisioni democratiche. La diserzione degli agrigentini e di altri territori solleva interrogativi sul futuro della partecipazione civica nel nostro Paese.

Affluenza contenuta in Sicilia per il referendum. Secondo i dati ufficiali rilevati alle ore 12, la partecipazione degli elettori nell'Isola si è fermata al 4,54%, un dato al di sotto della media nazionale che si attesta al 7,40%. Solo la Calabria ha registrato un'affluenza più bassa, con il 4.

