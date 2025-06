Referendum 2025 l' affluenza resta bassa | alle ore 19 ha votato l' 831% degli agrigentini aventi diritto

Alle ore 19, l’affluenza al referendum 2025 tra gli agrigentini si attesta appena all’8,31%, un dato che preoccupa e invita alla riflessione. Con solo 27.704 votanti su oltre 333.000 aventi diritto, emerge una partecipazione ancora troppo bassa. La sfida ora è coinvolgere di più i cittadini, affinché il loro voto possa davvero fare la differenza nel futuro della provincia.

Appena l'8,31% degli agrigentini aventi diritto è andato alle urne per il referendum 2025. Resta bassa, anzi bassissima, l'affluenza alle ore 19. Su un totale di 333.355 elettori, ai seggi distribuiti in tutti i paesi della provincia si sono recati appena in 27.704, pari appunto all'8,31%.

In questa notizia si parla di: Referendum Affluenza Resta Bassa

