Referendum 2025 l' affluenza alle ore 23 di domenica

Il referendum 2025 si avvicina e alle ore 23 di domenica 8 giugno i seggi si chiuderanno, riaprendo alle 7 del giorno successivo. Fino alle ore 15 di lunedì 9 giugno, sarà possibile esprimere la propria scelta sui cinque quesiti abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza. Ricorda: la consultazione sarà valida solo se parteciperà oltre il 50% degli aventi diritto, un passo fondamentale per dare forza alla nostra voce.

Seggi chiusi alle ore 23 di domenica 8 giugno 2025, riapriranno alle ore 7 di lunedì 9 giugno e sarà ancora possibile votare per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza fino alle ore 15. La consultazione sarà ritenuta valida se verrà superata la soglia del 50% di votanti tra gli.

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Il Referendum sulla Cittadinanza è quello con la scheda GIALLA. ? Si vota oggi domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00, e domani lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00. Ricorda: l’affluenza nelle prime ore sarà decisiva! Il tuo voto è fondamentale. #refere Partecipa alla discussione

In Basilicata, domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per il ballottaggio a Matera e per cinque referendum abrogativi. Affluenza in calo nella città lucana rispetto al primo turno. Seggi aperti fino alle 15 di lunedì. Partecipa alla discussione

Referendum, dati sull'affluenza in Campania domenica 8 giugno - È del 5,85% (5,96 per il quesito sulla tutela dei contratti a termine) l'affluenza alle urne registrata in Campania alle 12 per i referendum. Leggi su msn.com

Referendum dell'8 e 9 giugno, l'affluenza in Toscana alle 12 è al 10,30% - La provincia con l’affluenza più alta è Firenze, mentre Arezzo è la provincia che ha registrato il minor numero di votanti ... Leggi su msn.com

Caltanissetta. Referendum 2025, i dati dell’affluenza alle ore 19 di domenica 8 giugno - Di seguito sono riportati i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, aggiornati alle ... Leggi su ilfattonisseno.it