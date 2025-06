Referendum 2025 l' affluenza alle ore 19 di domenica

Alle ore 19 di domenica, l'affluenza alle urne per i referendum del 2025 si fa sentire, con ancora seggi aperti in Liguria e in tutta Italia. I cittadini sono chiamati a esprimersi sui cinque quesiti abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza, con tempo fino alle 23 di questa sera e poi riapertura lunedì mattina. La consultazione sarà un momento cruciale per il futuro del Paese, non lasciatevela sfuggire.

Urne ancora aperte anche in Liguria, come in tutta Italia, per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. C'è tempo fino alle ore 23 di domenica 8 giugno 2025 per andare a votare, poi i seggi riapriranno lunedì dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno. La consultazione sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Referendum 2025, l'affluenza alle ore 19 di domenica

In questa notizia si parla di: Referendum Domenica Affluenza Lunedì

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Il Referendum sulla Cittadinanza è quello con la scheda GIALLA. ? Si vota oggi domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00, e domani lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00. Ricorda: l’affluenza nelle prime ore sarà decisiva! Il tuo voto è fondamentale. #refere Partecipa alla discussione

Questi i dati della prima rilevazione dell’affluenza alle ore 12. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle or Partecipa alla discussione