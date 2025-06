Referendum 2025 il dato sull' affluenza alle 19 dell' 8 giugno

Alle 19 dell'8 giugno, il trend di affluenza ai seggi bolognesi per il referendum su cittadinanza e lavoro ha registrato un incremento rispetto alle 12, raggiungendo il 27,68%. Sebbene si evidenzi un rallentamento rispetto alla mattina, questa crescita segnala un interesse crescente tra gli elettori, superando la media nazionale. Un dato che potrebbe influenzare l'esito e il coinvolgimento su temi chiave per il futuro della nostra società .

