Referendum 2025 il dato sull' affluenza alle 12 dell' 8 giugno

Alle 12 dell'8 giugno, il dato sull'affluenza alle urne a Bologna per il referendum 2025 rivela un entusiasmo sorprendente: il 14,35% degli elettori si è già recato ai seggi, quasi il doppio della media nazionale del 7,4%. Un segnale forte di partecipazione civica che potrebbe influenzare l'esito delle consultazioni. In tutta Italia, si delinea uno scenario di crescente coinvolgimento, ma le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la vera tendenza.

Alle 12 dell'8 giugno il primo dato sull'affluenza ai seggi bolognesi per il referendum su cittadinanza e lavoro. Nel capoluogo, la percentuale degli elettori che si sono recati alle urne in queste prime ore di voto è del 14,35%, doppiando di fatto la media nazionale che è ferma al 7,4%.

