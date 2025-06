Referendum 2025 i dati nel Brindisino | alle 23 affluenza di oltre il 17 percento

Alle ore 23, nel brindisino, oltre il 17% degli aventi diritto ha già espresso la propria scelta, confermando un trend di affluenza inferiore rispetto al resto d’Italia. Un dato che riflette le sfide e le attese di questa regione, impegnata a partecipare attivamente a decisioni cruciali sui diritti e la cittadinanza. Con i seggi chiusi, ora si apre la fase di analisi: quale sarà l’impatto di questa partecipazione?

In provincia di Brindisi, così come nel resto del Sud Italia, la percentuale di affluenza alle urne resta inferiore rispetto al resto d'Italia. Alle ore 23 si sono chiuse le urne del referendum con i cinque quesiti riguardanti i diritti sul lavoro e il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In questa notizia si parla di: Referendum Affluenza Dati Brindisino

