Referendum 2025 | i 5 quesiti su lavoro e cittadinanza e il miraggio del quorum

Il referendum 2025 si avvicina, offrendo ai cittadini italiani l’opportunità di esprimersi su cinque quesiti cruciali, tra cui il lavoro e la cittadinanza. Con urne aperte domenica 8 giugno fino alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, ogni scheda colorata rappresenta una decisione fondamentale. Ma attenzione: il quorum del 50% più uno sarà verificato separatamente per ogni singolo quesito, rendendo ogni voto ancora più importante.

Urne aperte domenica 8 giugno fino alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15 per votare 5 quesiti referendari, 4 dei quali riguardanti il lavoro e uno le procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di immigrati. Le cinque schede del referendum hanno colore diverso, e il quorum del 50% più uno sarà conteggiato separatamente per ogni singolo quesito. LE 5 SCHEDE - Il primo, scheda verde chiaro, chiede se si intenda abolire uno degli articoli del Jobs act relativo alla disciplina dei licenziamenti; il secondo, scheda arancione, riguarda la cancellazione del tetto alle indennita' per licenziamento; il terzo, scheda grigia, propone di reintrodurre l'obbligo di causale per i contratti di lavoro a tempo determinato inferiori ai 12 mesi; il quarto, scheda rossa, riguarda la salute e la sicurezza del lavoro, chiedendo di estendere in caso di infortunio la responsabilità anche all'impresa committente dell'appalto; infine quello che riguarda la cittadinanza, scheda gialla, che potrebbe dimezzare a 5 anni di presenza in Italia il requisito per ottenerla.

