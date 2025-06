Referendum 2025 | ecco l’affluenza nella tua città La mappa navigabile

Il referendum del 2025 si avvicina, e la partecipazione degli italiani sarà fondamentale. Scopri l’affluenza nella tua città con la nostra mappa interattiva e preparati a esprimerti su questioni cruciali come lavoro e cittadinanza. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, armato di tessera elettorale e documento, potrai contribuire a plasmare il futuro del paese. La tua scelta conta: fai sentire la tua voce!

Roma, 8 giugno 2025 – Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza. Cinque sono i quesiti su cui ci si dovrà esprimere, 'armati' di tessera elettorale e documento di identità. Le domande riguardano ambiti importanti della vita sociale e civile: la disciplina dei licenziamenti illegittimi ( scheda verde chiaro), norme sui licenziamenti e relative indennità nelle piccole imprese ( scheda arancione ), contratti a termine ( scheda grigia ), sicurezza negli appalti ( scheda rosso rubino ) e, infine, il quesito sui requisiti per ottenere la cittadinanza ( scheda gialla ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum 2025: ecco l’affluenza nella tua città. La mappa navigabile

In questa notizia si parla di: Referendum Ecco Affluenza Città

Referendum 2025, agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede: ecco come funziona - In vista dei Referendum abrogativi del 2025, il Ministero dell’Interno ha annunciato importanti agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede.