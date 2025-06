Referendum 2025 e elezioni i risultati in diretta e l’affluenza | 5 quesiti alla prova del quorum ballottaggi a Taranto e Matera

Il voto è il nostro strumento più potente per plasmare il futuro del Paese. Oggi, domenica 8 giugno, i cittadini italiani si recano alle urne per i referendum 2025 e i ballottaggi di Taranto e Matera, con seggi aperti dalle 7 alle 23. Restate aggiornati con le ultime notizie in tempo reale su Fanpage.it, perché ogni voce conta e il vostro voto può fare la differenza.

I risultati dei Referendum 2025 e i ballottaggi delle elezioni comunali in diretta: seggi aperti dalle 7, si vota fino alle 23 di oggi, domenica 8 giugno. I cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui cinque quesiti su lavoro e cittadinanza: affluenza e ultime news in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

