Referendum 2025 | alle 12 affluenza al 742% Sicilia e Calabria fanalino di coda

Alle 12 di domenica 8 giugno, i dati ufficiali evidenziano un’affluenza del 7,4% ai cinque referendum del 2025, con Sicilia e Calabria in coda al 7,42%. Un risultato che sottolinea una partecipazione ancora contenuta e un quorum lontano dal raggiungimento. L'Emilia-Romagna si distingue come regione più attiva, mentre le regioni meridionali, come Sicilia e Calabria, mostrano una partecipazione più bassa, sollevando interrogativi sulla mobilitazione democratica nel paese.

Alle ore 12 di domenica 8 giugno, l'affluenza ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza si attesta al 7,4% degli aventi diritto, secondo i dati definitivi diffusi dal portale Eligendo del Ministero dell'Interno, con tutte le 61.591 sezioni scrutinate. Il dato, in leggero calo rispetto al passato, conferma una partecipazione finora contenuta e un quorum ancora lontano. Le regioni più e meno partecipative. L'Emilia-Romagna guida la classifica dell'affluenza, con una percentuale del 10,93%, seguita dalla Toscana al 10,30%. In queste regioni, alcune province e città hanno registrato dati ancora superiori: a Bologna si è raggiunto il 14,3%, a Modena il 13,3% e a Reggio Emilia il 13%.

#REFERENDUM: AFFLUENZA ALLE 12 FATICA A SUPERARE L'8% Le percentuale più alte si sono registrate in Emilia Romagna (10,93%) e Toscana (10,31%), quelle più basse in Sicilia (4,55%) e Calabria (4,41%). Si vota oggi sino alle 23 e domani

#REFERENDUM Affluenza parziale ore 12: 7,16% (72% delle sezioni) Percentuali più alte in Emilia Romagna (10,7%) e Toscana (10%) Più bassa in Calabria (4,2%) e Sicilia (4,8%) VDA Eligendo segna 4,5%, ma c'è un errore su Aosta città.

