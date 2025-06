Recupero ex vivai Testi Area verde strategica

Con l’avvio dei lavori agli ex vivai Testi, si apre una nuova pagina per il verde pubblico di Lucca. Un progetto che non solo riqualifica un’area strategica, ma rafforza il nostro impegno nella tutela e valorizzazione delle Mura, simbolo storico della città. Questo intervento rappresenta un passo concreto verso un futuro più verde e sostenibile, dove ogni spazio diventa occasione di crescita e inclusione per i cittadini.

“Con l’inizio dei lavori agli ex vivai Testi restituiamo ai lucchesi uno spazio verde strategico. Si tratta di un segnale concreto dell’impegno della maggioranza per la tutela e la valorizzazione delle Mura, il nostro principale monumento”. Lo dichiarano i capigruppo delle forze di maggioranza in consiglio comunale: Elvio Cecchini (lista civile), Alessandro Di Vito (Forza Italia), Lido Fava (Fratelli di Italia), Lorenzi Del Barga, Massimo Fagnani (Lega) e Stefano Pierini, secondo cui adesso “La partenza dei lavori segna un risultato storico, così il parco delle Mura urbane diventa omogeneo”. “Si tratta di uno spazio – dicono i capogruppo – che da troppo tempo versava in condizioni di abbandono e che ora torna a far parte del disegno urbano e storico del nostro parco monumentale ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Recupero ex vivai Testi ”Area verde strategica”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Vivai Testi Verde Recupero

Ex Vivai Testi, capigruppo maggioranza: "Consegniamo alla città un'area verde strategica" - "Con l'inizio dei lavori agli ex vivai Testi restituiamo ai lucchesi uno spazio verde strategico. è un segnale concreto dell'impegno della maggioranza per la tutela e la valorizzazione delle Mura, il ... Segnala lagazzettadilucca.it

“Sui Vivai Testi la prova di chi fa. Adesso rendiamoli più visibili“ - L'amministrazione Pardini restituisce agli abitanti di Lucca la zona degli ex Vivai Testi, con un recupero a verde che punta a valorizzare l'area e a ripristinare un cono visivo sulla ... Secondo lanazione.it

Giorgia si mette a ballare e Salvo si arrabbia tantissimo! #shorts