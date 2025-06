Recuperato nell’Adda il corpo di una donna Aveva 55 anni Ipotesi gesto volontario

Una tragica scoperta scuote Piateda: il corpo di una donna di 55 anni è stato recuperato nelle acque dell’Adda, con ipotesi di gesto volontario. Il soccorso in codice rosso ha visto intervenire vigili del fuoco, ambulanza, elisoccorso e carabinieri, mentre le indagini puntano a comprendere il motivo di questo gesto disperato. Una vicenda che suscita grande commozione e riflessione sulla fragilità umana.

I soccorsi sono scattati in codice rosso alle 15.30 e sul posto si sono portati i vigili del fuoco, un'ambulanza, l' elisoccorso dalla base di Caiolo e i carabinieri di Sondrio. Inizialmente si è pensato a una causa accidentale, in realtà il decesso della donna recuperata ieri pomeriggio dalle acque dell' Adda a Piateda, all'altezza di via Centrale Venina, è un gesto disperato. Classe 1970, la donna abitava poco distante.

