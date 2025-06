Record storico di presenze alla Marcia delle Terre Veleiate | 1 150 partecipanti

Un record storico di presenze alla Marcia delle Terre Veleiate, con ben 1.150 partecipanti, tra cui provenienti anche dalle province vicine. Un risultato che ha entusiasmato gli organizzatori del GS Terre Veleiate, non solo per i numeri ma anche per i numerosi commenti positivi sui percorsi. Questa affluenza significativa testimonia l’affetto e l’interesse crescente verso questa manifestazione, promettendo un futuro ancora più ricco di successi e iniziative coinvolgenti.

