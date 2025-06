Record mondiale nei 400 Stile Libero della canadese Summer Mcintosh

In un’emozionante sfida ai confini della velocità, Summer McIntosh conquista il record mondiale nei 400 metri stile libero, battendo il precedente primato di Ariarne Titmus nel 2023. La giovane canadese, a un mese dai Mondiali di Singapore, ha impressionato gli appassionati con un tempo di 3'54"18 durante i trials di Victoria, dimostrando ancora una volta il suo talento straordinario e la determinazione di una futura campionessa. Questa prestazione promette scintille nella competizione mondiale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Migliorato il precedente primato di Ariarne Titmus nel 2023 ROMA - Record mondiale di Summer McIntosh nei 400 metri stile libero. A un mese dai Mondiali di Singapore la nuotatrice canadese, in occasione dei trials canadesi di Victoria, ha fermato il cronometro a 3'54"18, migliorando di 1"20 il prece. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Record mondiale nei 400 Stile Libero della canadese Summer Mcintosh

In questa notizia si parla di: Record Mondiale Stile Libero

Casalasco e Andrea Devicenzi ancora insieme: nuovo record mondiale nel mirino - Casalasco e Andrea Devicenzi rinnovano la loro collaborazione nel 2025, puntando a un nuovo record mondiale.

Nuoto: record del mondo nei 400 sl per la canadese McIntosh - Record del mondo nei 400 stile libero per la canadese Summer McIntosh. La campionessa di Toronto, classe 2006, ha vinto in 3' 54.18 la prova ai Trials nazionali validi per i prossimi mondiali di nuoto ... Segnala ansa.it

Record mondiale nei 400 Stile Libero della canadese Summer McIntosh - ROMA (ITALPRESS) – Record mondiale di Summer McIntosh nei 400 metri stile libero. A un mese dai Mondiali di Singapore la nuotatrice canadese, in occasione dei trials canadesi di Victoria, ha fermato ... Secondo italpress.com

Nuoto, Summer McIntosh batte Titmus e firma il nuovo record mondiale dei 400 stile libero! - Summer McIntosh comincia col botto i Trials canadesi 2025 e demolisce il record mondiale dei 400 metri stile libero con una prestazione straordinaria in ... oasport.it scrive