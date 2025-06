Reazione a Catena mentre gioca Sinner | occhio al dettaglio in studio

Mentre Jannik Sinner combatte con grinta contro Carlos Alcaraz, su Rai 1 prende vita la 19ª edizione di Reazione a Catena, il quiz che incanta il pubblico con prove rinnovate e un cast coinvolgente. La scenografia fresca e le nuove sfide come "Catene musicali" e "Una tira l'altra" promettono emozioni e suspense ad ogni puntata. La novità? Preparati a scoprire come la strategia e l'intesa tra i concorrenti possano cambiare le sorti del gioco…

E mentre Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz, ecco che su Rai 1 va in onda la prima puntata di Reazione a Catena. Il programma condotto da Pino Insegno è giunto alla 19esima edizione. La trasmissione ha una scenografia completamente rinnovata e nuove prove, che si aggiungeranno a quelle già conosciute. In ogni puntata, infatti, due squadre composte da tre giocatori, si sfideranno tra Catene musicali, Una tira l'altra e Intese vincenti. La novità? Nei giochi de Le parole mancanti. Qui si devono indovinare le parole che mancano per completare una notizia. E ne La sillaba fortunata, dove invece ci vuole anche tanta fortuna.

