Reazione a Catena 2025 su Rai 1 | Torna il Popolare Game Show con Pino Insegno

Da domenica 8 giugno torna su Rai 1 Reazione a Catena, il celebre game show che mette alla prova intuizione, prontezza e conoscenza della lingua italiana. La 19ª edizione, condotta da Pino Insegno, debutta con una scenografia completamente rinnovata e nuove sfide coinvolgenti. Nuove Prove e Format Rinnovato per Reazione a Catena su Rai 1 Ogni puntata vede due squadre composte da tre concorrenti sfidarsi in giochi classici come Catene musicali, Una tira l'altra e Intese vincenti. Tra le novità 2025 spiccano i giochi Le parole mancanti e La sillaba fortunata, che arricchiscono il format con dinamiche originali e stimolanti.