Reati calati di oltre il 2% in un anno Ma preoccupa l’aumento delle truffe

Nonostante il calo dei reati nel 2024, con quasi 7.000 casi perseguiti e un lieve decremento rispetto all’anno precedente, aumenta prepotentemente la minaccia delle truffe telematiche, che registrano oltre 900 episodi. Un quadro complesso che evidenzia la necessità di strategie più efficaci per garantire sicurezza e tutela, puntando non solo sulla repressione, ma anche sulla prevenzione e educazione. È fondamentale affrontare queste sfide con decisione e attenzione.

Quasi settemila reati perseguiti (6.896 per la precisione) nel 2024, in calo del 2,2% rispetto al 2023; 1.371 denunce e 216 arresti. In particolare sono stati perseguiti 2.680 furti, individuando 134 responsabili. Un allarmante aumento delle truffe, soprattutto telematiche: ben 922 casi. Criticità legate a violenze domestiche, reati contro le donne e spaccio di droga, 44 le persone segnalate alla Prefettura, e 29 chili di stupefacenti sequestrati. Sono alcuni dei numeri ricordati dal colonnello Alberto Cicognani (foto), comandante provinciale, durante la cerimonia per il 211° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri svolta nel tardo pomeriggio di giovedì in una gremita piazza della Vittoria a Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Reati calati di oltre il 2% in un anno. Ma preoccupa l’aumento delle truffe

