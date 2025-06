Real Metauro 2018 trionfa | vittoria nella finale play off contro Novilara Calcio

Nel 2018, il Real Metauro scrive una pagina memorabile della sua storia, conquistando la vittoria nella finale playoff contro il Novilara con un netto 4-1. Un trionfo all'insegna del talento e dell’impegno, culminato in una prestazione magistrale che ha fatto esplodere di gioia tifosi e giocatori. Questa vittoria non è solo un risultato, ma un simbolo di passione e determinazione che continuerà a vivere nel cuore del club.

real metauro 4 novilara 1 REAL METAURO 2018: Antonioni, Parmegiani F., Biondi, Mensà (15’st Manna), Gentili, Parmegiani N. (38’st Tinti), Borgognoni, Principi, Giovanelli, Bossoletti (35’st Eutizi), Aboulkhir (20’st Molinelli). All. Cavalli C. NOVILARA: Lungu, Frigerio (40’ Angelini), Renzoni, Lepore (10’st Piermaria M.), Barbarini (29’st Del Bene), Boccioletti, Gentili, Marcheselli (1’st Olivi), Tamburini, Vedovi, Bonanno (20’st Piermaria D.). All. Chiarucci Arbitro: Grossi di Pesaro Reti: 14’pt e 49’pt Mensà, 23’ st Tamburini, 28’ st e 41’st Borgognoni Spalti gremiti allo stadio "Amati" per la festa del Real Metauro 2018 che sale in Seconda categoria vincendo la finale play off del girone B contro il Novilara Calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it